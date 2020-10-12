Netflix купил российский сериал «Эпидемия» за рекордные 1,5 млн долларов

Netflix купил права на сериал «Эпидемия» за 1,5 млн долларов — это рекордная сумма для российских проектов на платформе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Газпром-медиа». Ранее рекорд принадлежал сериалу «Лучше, чем люди», проданному за 1 млн долларов.

Продажа «Эпидемии» смогла покрыть половину затрат на шоу, уточняет собеседник издания. По его словам, стоимость одной серии составила около 30 млн рублей. Всего у проекта восемь эпизодов.

11 октября «Эпидемия» попала на четвертое место среди лучших сериалов на Netflix, говорится на сайте flixpatrol.com, который собирает статистику просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира.

«Эпидемия» стартовала на Netflix 7 октября под названием «To the Lake». О ней уже успел лестно отозваться Стивен Кинг, сравнив шоу со спагетти-вестерном, но только со снегом и инфицированными русскими киллерами.

«Эпидемия», снятая по книге Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает о подмосковной семье, которая пытается найти спасение в мире, где свирепствует смертельный вирус. От него нет лекарства — каждый, кто им заразится, погибает.

В ноябре прошлого года, незадолго до выхода сериала в России, сценарист Роман Кантор рассказал «Афише Daily» о работе над «Эпидемией», стримингах и сценарном мастерстве.