TMZ: Рэпер DMХ госпитализирован в критическом состоянии после передозировки наркотиками

Эрл Симмонс, известный как рэпер DMХ, попал в госпиталь с критическом состоянии после передозировки наркотиками. Об этом сообщает TMZ.

У 50-летнего артиста случился сердечный приступ. Он находится в нью-йоркской больнице White Plains.

По данным издания, мозг рэпера мог сильно пострадать после приступа, и сейчас DMХ находится в «вегетативном состоянии».

В прошлом году автор песни «Party Up» сошелся со Снуп Доггом в онлайн-поединке на баттл-площадке Verzuz. Во время мероприятия музыканты померились, у кого в дискографии больше хитов.