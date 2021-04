Умер рэпер DMX. Неделю назад он попал в больницу после передозировки наркотиков

В Нью-Йорке в возрасте 50 лет скончался рэпер DMX (Эрл Симмонс). Неделю назад его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиками. Об этом рассказали Pitchfork родственники исполнителя.

Семья рэпера сообщила, что он умер в больнице Уайт-Плейнс после нескольких дней на аппарате жизнеобеспечения. «Эрл был воином, боролся до самого конца», — добавили они.

DMX известен треками «X Gon’ Give It to Ya», «Party Up (Up in Here)», «Dogs Out». Он входит в топ-5 самых успешных хип-хоп-исполнителей в США, а первые пять его альбомов занимали первое место в чарте Billboard 200. Недавно «Афиша Daily» писала о становлении DMX как рэпера и его жизненном пути.