перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Cream Soda выпустила ремикс на песню «Вино». Оригинал принадлежит группе «Хлеб» 21:08
Самолет TUI взлетел с лишними 1,2 тонны на борту — он посчитал вес взрослых пассажиров за детский 20:53
Смерть DMX, обыски у главреда «Важных историй» и другие новости дня 20:41 Дайджест
Принца Филиппа похоронят в Виндзоре. Прощание с ним не будет государственным из‑за COVID-19 Обновлено в 19:54
DMX/Instagram Умер рэпер DMX. Неделю назад он попал в больницу после передозировки наркотиков
Умер рэпер DMX. Неделю назад он попал в больницу после передозировки наркотиков 19:32
Solomun выпустил клип на сингл «The Center Will Not Hold» 19:30
«Настоящий Супер Майк» — реалити-шоу по мотивам фильма Содерберга, которое выйдет на HBO 18:57
ФСБ пришла с обыском к главреду «Важных историй» Роману Анину 18:46
Джузеппе Верди, «Каста» и Вадим Самойлов: фестиваль Ural Music Night рассказал о своей программе 18:22
Paul Hawthorne/Getty Images «Акт вандализма»: сценарист «Лиги справедливости» рассказал о давлении студии, которое убило проект
«Акт вандализма»: сценарист «Лиги справедливости» рассказал о давлении студии, которое убило проект 18:05
В Японии врачи провели первую в мире пересадку легочной ткани от живых доноров пациентке с COVID-19 17:50
Филипп Хмыров выпустил альбом «Кроссовер». Он представит его на концертах в Петербурге и Москве 17:39
«Зато в кадре смотрюсь как надо»: глава Бурятии выкрутился на онлайн-совещании с Мишустиным 17:38
«Зеркало»: «Тима ищет свет» представил новый альбом 17:12
Изображение на превью: материалы пресс-службы В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького
В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького 16:50
На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB 16:46
У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино 16:28
Пол Дано сыграет отца Стивена Спилберга в байопике режиссера 15:55
Путин сменил главу Северной Осетии. Это третья отставка губернатора за неделю 15:40
Макс Рихтер выпустил новый альбом «Voices 2» 15:22
Отключить рекламу

Умер рэпер DMX. Неделю назад он попал в больницу после передозировки наркотиков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:32

В Нью-Йорке в возрасте 50 лет скончался рэпер DMX (Эрл Симмонс). Неделю назад его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиками. Об этом рассказали Pitchfork родственники исполнителя.

Семья рэпера сообщила, что он умер в больнице Уайт-Плейнс после нескольких дней на аппарате жизнеобеспечения. «Эрл был воином, боролся до самого конца», — добавили они.

DMX известен треками «X Gon’ Give It to Ya», «Party Up (Up in Here)», «Dogs Out». Он входит в топ-5 самых успешных хип-хоп-исполнителей в США, а первые пять его альбомов занимали первое место в чарте Billboard 200. Недавно «Афиша Daily» писала о становлении DMX как рэпера и его жизненном пути.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить