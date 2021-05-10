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Посмертный альбом DMX «Exodus» выйдет 28 мая

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:10

Новый альбом DMX «Exodus», который рэпер успел записать перед смертью, выйдет 28 мая. Об этом сообщил продюсер пластинки Кассим Дауд Дин, более известный как Swizz Beatz.

«Мой брат X был одной из самых чистых и редких душ, которых я когда‑либо встречал. Он прожил жизнь, полностью посвященную семье и музыке. Он был щедрым благотворителем и безмерно любил своих поклонников. X не мог дождаться, когда его фанаты по всему миру услышат новый альбом и поймут, насколько он ценит каждого человека, который безоговорочно поддерживал его», — написал Swizz Beatz.

Автором обложки нового альбома выступил фотограф и режиссер Джонатан Мэннион.

Выход посмертного альбома DMX анонсировал в прошлом месяце менеджер рэпера Даррин Дин. На пластинке появятся Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke, которого убили в прошлом году.

Эрл Симмонс (настоящее имя DMX) умер 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.

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