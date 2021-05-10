Посмертный альбом DMX «Exodus» выйдет 28 мая

Новый альбом DMX «Exodus», который рэпер успел записать перед смертью, выйдет 28 мая. Об этом сообщил продюсер пластинки Кассим Дауд Дин, более известный как Swizz Beatz.
«Мой брат X был одной из самых чистых и редких душ, которых я когда‑либо встречал. Он прожил жизнь, полностью посвященную семье и музыке. Он был щедрым благотворителем и безмерно любил своих поклонников. X не мог дождаться, когда его фанаты по всему миру услышат новый альбом и поймут, насколько он ценит каждого человека, который безоговорочно поддерживал его», — написал Swizz Beatz.
Автором обложки нового альбома выступил фотограф и режиссер Джонатан Мэннион.
Выход посмертного альбома DMX анонсировал в прошлом месяце менеджер рэпера Даррин Дин. На пластинке появятся Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke, которого убили в прошлом году.
Эрл Симмонс (настоящее имя DMX) умер 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.