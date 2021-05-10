Посмертный альбом DMX «Exodus» выйдет 28 мая

Новый альбом DMX «Exodus», который рэпер успел записать перед смертью, выйдет 28 мая. Об этом сообщил продюсер пластинки Кассим Дауд Дин, более известный как Swizz Beatz.

«Мой брат X был одной из самых чистых и редких душ, которых я когда‑либо встречал. Он прожил жизнь, полностью посвященную семье и музыке. Он был щедрым благотворителем и безмерно любил своих поклонников. X не мог дождаться, когда его фанаты по всему миру услышат новый альбом и поймут, насколько он ценит каждого человека, который безоговорочно поддерживал его», — написал Swizz Beatz.

Автором обложки нового альбома выступил фотограф и режиссер Джонатан Мэннион.