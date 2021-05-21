Тилль Линдеманн не прокомментировал срок за репост. В российском твиттере предложили певца отменить

20 мая «Новая газета» сообщила, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн отказался от комментария про уголовное дело Андрея Боровикова, осужденного на 2,5 года колонии общего режима. Экс-главу архангельского штаба Навального обвиняют в распространении порнографии из‑за добавленного в видеозаписи «ВКонтакте» клипа «Pussy» 7 лет назад.

«Я не хочу обсуждать эту тему», — написал Линдеманн в ответном письме журналистам. Издание подчеркнуло, что ранее Rammstein не отвечала на запросы о деле Боровикова. Лишь гитарист группы Рихард Круспе раскритиковал приговор российского суда в своем инстаграме.

Журналист и автор телеграм-канала «Альбомы по пятницам» Павел Борисов отреагировал на новость об отказе Линдеманна дать комментарий, предложив отменить артиста. «Отменяем Тилля Линдеманна окончательно. У него были шансы, он их ******* [потерял]», — написал он в твиттере.

В своей колонке он объяснил, почему Линдеманн этого заслуживает, а в заголовке написал: «Отмалчиваться — некруто». По его мнению, «ответственный музыкант» в подобного рода случаях должен поддержать человека — и для этого есть «миллиард способов»: от финансовой помощи до простого осуждения приговора.

Журналист понимает, почему артист отказался комментировать ситуацию. «С другой стороны, ты вроде как ведешь дела в России, активно тусишь с русским шоубизнесом, записываешь песни на русском и где‑то там даже снимаешься. Не бог весть что, но из опасений за собственное благополучие можно и помолчать», — считает Борисов.

Некоторые пользователи российского твиттера хоть и не согласились с тем, что Линдеманна нужно отменить, но уверены, что отказываться от комментария не стоило. Евгений Ройзман в своей манере тоже осудил молчание музыканта.