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Тилль Линдеманн не прокомментировал срок за репост. В российском твиттере предложили певца отменить

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:07

20 мая «Новая газета» сообщила, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн отказался от комментария про уголовное дело Андрея Боровикова, осужденного на 2,5 года колонии общего режима. Экс-главу архангельского штаба Навального обвиняют в распространении порнографии из‑за добавленного в видеозаписи «ВКонтакте» клипа «Pussy» 7 лет назад.

«Я не хочу обсуждать эту тему», — написал Линдеманн в ответном письме журналистам. Издание подчеркнуло, что ранее Rammstein не отвечала на запросы о деле Боровикова. Лишь гитарист группы Рихард Круспе раскритиковал приговор российского суда в своем инстаграме.

Журналист и автор телеграм-канала «Альбомы по пятницам» Павел Борисов отреагировал на новость об отказе Линдеманна дать комментарий, предложив отменить артиста. «Отменяем Тилля Линдеманна окончательно. У него были шансы, он их ******* [потерял]», — написал он в твиттере.

В своей колонке он объяснил, почему Линдеманн этого заслуживает, а в заголовке написал: «Отмалчиваться — некруто». По его мнению, «ответственный музыкант» в подобного рода случаях должен поддержать человека — и для этого есть «миллиард способов»: от финансовой помощи до простого осуждения приговора.

Журналист понимает, почему артист отказался комментировать ситуацию. «С другой стороны, ты вроде как ведешь дела в России, активно тусишь с русским шоубизнесом, записываешь песни на русском и где‑то там даже снимаешься. Не бог весть что, но из опасений за собственное благополучие можно и помолчать», — считает Борисов.

Некоторые пользователи российского твиттера хоть и не согласились с тем, что Линдеманна нужно отменить, но уверены, что отказываться от комментария не стоило. Евгений Ройзман в своей манере тоже осудил молчание музыканта.

Другие пользователи не увидели причин для осуждения Тилля Линдеманна и обвинили Борисова в ложных ожиданиях и перекладывании ответственности.

Сам Павел Борисов подчеркивает, что он не сторонник культуры отмены, а сам твит написал с долей иронии. «Я уважаю право Тилля Линдеманна сказать „Я не хочу ничего говорить“ о деле чувака, которого посадили за клип. Но давайте уважать мое право сказать ему: „Чувак, а иди-ка ты на хер с такими приколами“», — заключил он.

В апреле лидер Rammstein записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город», а позже выпустил клип, снятый в Эрмитаже. Песня стала одним из саундтреков к военной драме Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Линдеманн записал ее специально для фильма.

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