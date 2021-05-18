DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом

За три недели до своей смерти DMX дал интервью для TV One, в котором рассказал о встрече с ангелом, когда был еще ребенком. История вошла в первую серию под названием «Uncensored: DMX».

Мама 4-летнего Эрла Симмонса (настоящее имя рэпера) дала ему поручение присмотреть на улице за сестрой, пока та зайдет к своей подруге в гости, но мальчик нашел 10 центов и пошел в магазин за леденцом. На обратном пути юного DMX сбила машина, откинув его на противоположную сторону дороги под капот другой машины.

Эрл боялся, что мама его отругает, поэтому не вставал с места. В какой‑то момент к нему подошла белая женщина с планшетом в руках и попросила не подниматься. После того как на место прибежала мама и приехали врачи, женщины уже не было. «Можно подумать, что она осталась бы рядом, ведь видела это все. Я не знаю. Мне показалось, что это был ангел. Ей нечего было делать с планшетом в этом районе», — поделился DMX.

DMX умер 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.

Новый альбом DMX «Exodus», который рэпер успел записать перед смертью, выйдет 28 мая.