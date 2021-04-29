В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра «Современник»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась выставка, посвященная 65-летнему юбилею театра «Современник». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы экспозиции.

Проект под названием «Современник. Начало» можно будет увидеть в филиале музея на Гоголевском бульваре вплоть до 30 мая. Выставка позволит вспомнить ранние годы театра и его легендарные спектакли 1950–1960-х годов.

Экспозиция покажет «Современник» как «организм в постоянном становлении, чуткий к проблемам текущего дня». Она пригласит посетителей к «размышлению о сути современности — изменчивой, ускользающей и при этом неизбежно распахнутой в будущее».

Помимо артефактов из истории легендарного театра — афиш, программок, эскизов костюмов и декораций, на выставке можно будет увидеть работы актуальных московских художников XXI века. Они вступят в «межпоколенческий диалог с прошлым».

В ММОМА представят живописные, скульптурные и цифровые произведения Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева.

«Они рассказывают о памяти, идеалах, травмах и фрустрациях человека, живущего сегодня в совсем ином, глобальном и технологичном мире. Их критическая оптика поможет зрителю ощутить за вехами истории советского театра 1950–1960-х пульс настоящего», — считают в ММОМА.

Труппа сегодняшнего «Современника» подготовит специально для выставки перформативную и образовательную программу. В амфитеатре, построенном для проекта, пройдут читки, репетиции спектаклей, встречи с режиссерами и актерами.