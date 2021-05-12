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«Вечно живые. История в лицах»: «Современник» покажет спектакль о своем рождении

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:53

15 мая «Современник» в рамках своего 65-летия покажет спектакль «Вечно живые. История в лицах», осмысляющий рождение театра. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Постановка будет сыграна всего один раз и соберет на сцене практически всю труппу. В работе использованы документы из архива «Современника» и личные воспоминания артистов, стоявших у его истоков.

В спектакле задействованы Алена Бабенко, Никита Ефремов, Александр Хованский, Светлана Иванова, Клавдия Коршунова, Илья Лыков, Виктория Романенко, Иван Стебунов, Рашид Незаметдинов и другие. Среди приглашенных актеров — Игорь Золотовицкий (МХТ им. Чехова) и Павел Табаков.

Режиссером постановки выступил Виктор Рыжаков. Вместе с драматургом Михаилом Дурненковым они соединили в одну особую художественную ткань голоса основателей, артистов, сотрудников театра и всех тех, кто является неотъемлемой частью его биографии. Отправная точка художественного поиска и одновременно вдохновение для проекта — легендарная постановка «Вечно живые» Олега Ефремова, которой открылся театр в 1956 году.

Купить билеты на «Вечно живые. История в лицах» можно здесь.

Спектакль продолжает традицию документальных проектов, посвященных знаковым датам в истории русского театра, начатую МХТ им. Чехова. Например, к 150-летию К.С.Станиславского был поставлен спектакль «Вне системы» (реж. К.Серебренников), а к 150-летию М.Горького — «Солнце всходит» (реж. В.Рыжаков).

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