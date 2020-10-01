Для «Современника» 2020 год стал тяжелым: в декабре не стало худрука Галины Волчек, а пандемия наложилась на разногласия в труппе. Однако на юбилейный 65-й сезон у театра огромные планы. «Афиша Daily» узнала о них.

Виктор Рыжаков Режиссер, художественный руководитель «Современника»

«На этот год мы запланировали множество событий — как театральных в привычном смысле этого слова, так и междисциплинарных. Все задуманное можно условно разделить на три больших блока: год памяти Галины Борисовны Волчек, обновление репертуара, события ко дню рождения театра. Последние, кстати, охватят весь сезон и даже немного выйдут за его пределы. Уже зимой должен совершить первый рейс борт «Аэрофлота», которому будет присвоено имя Галины Волчек. Также многогранная личность матери-основательницы «Современника» вдохновила нас на проведение профессиональной конференции для современных режиссеров и для запуска проекта «Маленький «Современник». Про него пока скажу только одно: мы готовимся создавать уникальный театральный контент для самых юных зрителей на базе собственной лаборатории нового детского театра». Новый фирменный стиль

Стефан Лашко Соавтор концепции нового стиля театра (ESH Gruppa) Надя Косенкова Соавтор концепции нового стиля театра (ESH Gruppa)

«Новая айдентика нужна «Современнику» потому, что «обертка» не соответствует «продукту». Предыдущий графический стиль устарел, он никак не перекликался с архитектурой этого места и духом театра. При этом название «Современник» совсем не устарело, а скорее, наоборот, обретает сейчас новые смыслы.

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Разрабатывая концепцию, конечно, мы вдохновлялись архивными материалами, старыми афишами 60–70-х годов. В то время все афиши были исключительно типографические — без картинок, только текст . Мы подумали, что было бы здорово перенести этот принцип и в новую айдентику, переосмыслить его без стилизаций под старые шрифты, без декора. Логотипа в привычном понимании в нашей графической системе тоже нет. В поисках графических гипотез мы препарировали слово «современник». Отделили приставку «со» и обнаружили в нашем языке много других слов с этой приставкой, которые удивительным образом подходят нам по смыслам, могут транслировать ценности и новую концепцию театра. Так же придумался двухчастный знак «СО» — месяц и луна . Мы не хотели, чтоб это был статичный символ, который ставят в угол макета, поэтому на всех форматах знак динамично «летает» по композиции. Как это ни странно, разъединив его, мы хотим показать идею соединения, предлагаем зрителю поиграть в игру — соединить два элемента глазами самостоятельно».

Премьеры «Собрание сочинений» Первый спектакль в новом сезоне и дебютная постановка Виктора Рыжакова в должности художественного руководителя

© Даниил Примак

Виктор Рыжаков

«Текст «Собрания сочинений» родился этой зимой. В начале января Евгений Гришковец поделился со мной замыслом и литературным эскизом. Уже через месяц сам драматург прочел пьесу труппе — эта традиция находиться в диалоге с автором и вместе с ним знакомиться с новым текстом уходит своими корнями в прошлое «Современника» . В феврале мы начали репетиции, сначала офлайн, а затем переместившись в онлайн-пространство. Погружение в простую историю одной простой семьи обернулось исследованием очень серьезных всечеловеческих вопросов, ценностей, кодов. Это сложное, но невероятно интересное исследование сейчас мы продолжаем вместе со зрителем». «Оттепель» Романтика 60-х и старые песни о главном

© Театр «Современник»

Виктор Рыжаков

«Оттепель была временем, когда всколыхнулись все творческие силы. Сейчас общество переживает схожий подъем — даже в условиях нашей бесконечно изменяющейся зыбкой реальности потребность сотворчества, соединения безусловна. Именно поэтому идея оттепели в ее чистом, изначальном смысле так близка и созвучна нашему поиску». «Девочка Надя, чего тебе надо?» Оптимистическая трагедия по киноповести Геннадия Шпаликова

© Даниил Примак

Иван Комаров Режиссер

«Шестидесятые — мой любимый период в истории СССР. Это удивительное время по своей свободе, вере, высказыванию, личностям. Но в тот же момент — трагичное и беспощадное к людям, которые верили в перемены и в то, что они сами могут творить историю и свою жизнь.

Шестидесятые были возвратом к человеку, гуманизму, толерантности — этим мы продолжаем заниматься вот уже 60 лет, но результатов, к сожалению, немного.

«Девочка Надя» сценариста, поэта и режиссера Геннадия Шпаликова для меня является итогом шестидесятых, а сам Шпаликов — олицетворением оттепели. Когда вокруг уже все летит в пропасть и начинается очередной застой, остаются надежда и вера. Шпаликов до конца своих дней верил, что все, что делал он и его поколение, не напрасно». Также в октябре зрителя ждет проект выпускников Школы-студии МХАТ «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора» и новое прочтение пьесы Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» . На основной сцене появятся большой проект по текстам и музыке Виктора Цоя , инсценировка романа Уилльяма Сомерсета Моэма «Театр» режиссера Владимира Панкова, современная адаптация эсхиловской «Орестеи» в постановке Евгения Арье и пьеса «Первый хлеб» в постановке Бениамина Коца. С этого года «Современник» начинает сотрудничество с БДТ им. Георгия Товстоногова и израильским театром «Гешер». Театр также планирует привлекать к работе молодых художников: студентов-сценографов из мастерской Николая Симонова (ГИТИС) и мастерской Гали Солодовниковой (Британская высшая школа дизайна) и дизайнеров из мастерской Павла Борисовского (НИУ ВШЭ).

Выставки и проекты «Другая Волчек» Октябрь 1 октября в фойе театра пройдет вернисаж выставки «Другая Волчек», посвященной памяти бывшей художественной руководительницы театра. Выставка продлится до 1 ноября. Вспоминать о Галине Волчек будут не только внутри театра: по словам Рыжакова, уже зимой должен совершить первый рейс борт «Аэрофлота», которому будет присвоено ее имя. «Семь» Март

Ольга Топунова Руководитель отдела развития «Современника»

«Лаборатория для режиссеров и драматургов «Семь» — первый проект, направленный в прошлое. Он начался в августе и продлится в течение всего сезона. Участники лаборатории искали большую идею «Современника»: в архиве театра, в разговорах с артистами и сотрудниками. Они слушали лекции и погружались в историко-культурный контекст эпохи, так что в финале года ждем серию пьес, вдохновленных театром». Выставка художника Алексея Трегубова Апрель

Алексей Трегубов Художник, куратор выставки

«Сейчас рабочее название проекта — «56–65. Новый сезон» (отсылка и к году основания театра, и к его юбилейной дате). Это совместный проект «Современника» и Московского музея современного искусства, цель которого — провести зрителя по двум эпохам и предложить ему найти точки их соприкосновения. Первая эпоха — это, конечно, поколение создателей «Современника», причем не только тех, кто непосредственно открывал театр, но и тех, кто их окружал. Помимо главных персон театра, мы хотим рассказать и о художнике Таире Салахове, и о композиторе Олеге Каравайчуке, и о кинорежиссере Марлене Хуциеве, и о многих других . Творчество всех этих людей легло в основу нашего культурного кода. Возможно, не будь их, мы бы сейчас ощущали себя совсем по-другому. Поэтому мне хотелось не только их историю показать, но и сопоставить то молодое поколение с современным — с теми художниками и артистами, которым сейчас чуть больше двадцати. Разумеется, они не одинаковы, но у них есть две главные общие черты — бесконечное ощущение свободы и желание высказываться на волнующие темы». «Современник. Stream» Апрель

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Фотопроект с участниками труппы «Современника» можно будет увидеть на юбилейной выставке театра. Кроме этого, авторы планируют выпустить фотоальбом и серию книг с интервью, в которых актеры, режиссеры и художники разных поколений размышляют на тему современной культуры.

Алексей Никишин Фотограф, создатель проекта

«Любой институт должен постоянно меняться, двигаться вперед. Когда возник «Современник», это был прорыв: он быстро стал самым передовым театром, потому что почувствовал время и устремился за ним. С тех пор прошло 60 лет, и если вопросы, которые поднимают спектакли, не изменились, то язык коммуникации, в том числе визуальный, — очень. Поэтому моей задача было обновить именно внешнюю составляющую, то, как театр транслирует себя миру. В рамках проекта мы сняли новые портреты для всех членов труппы — это около 60 человек — и записали с каждым из них мини-интервью. Основные два вопроса, которые задавались всем артистам, — «Что такое современное?» и «Кто для вас современники?». Для некоторых артистов новый формат съемки был непривычным: они привыкли к классическим портретам, а я хотел сделать что‑то более модное, отвечающее запросам времени. С помощью определенных приемов, например приглушенного света или каких‑то необычных движений в кадре, мне хотелось приблизить «современников» к современникам, сделать их более понятными и интересными друг другу».