«Daddy’s home»: у St. Vincent вышел новый альбом

Американская певица St. Vincent (настоящее имя Энни Кларк ) выпустила свой шестой студийный альбом «Daddy’s home». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

По словам артистки, новый альбом значительно отличается от предыдущих. Вдохновением для «Daddy’s Home» стали фильмы Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов. Сама St. Vincent охарактеризовала релиз как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».

Пластинка связана с историей ее отца, который провел в тюрьме десять лет. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история стала толчком к записи «Daddy’s Home».

Предыдущий альбом St. Vincent — «Masseduction» — был выпущен в 2017 году. Позже появились еще две версии оригинальной пластинки: урезанная акустическая «Masseduction» и ремикс-версия, записанная вместе с Ниной Кравиц.