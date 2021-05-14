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«Daddy’s home»: у St. Vincent вышел новый альбом

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

Американская певица St. Vincent (настоящее имя Энни Кларк) выпустила свой шестой студийный альбом «Daddy’s home». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

На пластинку попали 14 треков, в том числе «Down», «Pay Your Way in Pain» и «The Melting of the Sun». Спродюсировали релиз сама Кларк и Джек Антонофф, работавший с певицей над ее предыдущим альбомом «Masseduction».

По словам артистки, новый альбом значительно отличается от предыдущих. Вдохновением для «Daddy’s Home» стали фильмы Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов. Сама St. Vincent охарактеризовала релиз как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».

Пластинка связана с историей ее отца, который провел в тюрьме десять лет. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история стала толчком к записи «Daddy’s Home».

Предыдущий альбом St. Vincent — «Masseduction» — был выпущен в 2017 году. Позже появились еще две версии оригинальной пластинки: урезанная акустическая «Masseduction» и ремикс-версия, записанная вместе с Ниной Кравиц.

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