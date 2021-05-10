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St. Vincent в образе шпионки из 70-х в клипе «Down»

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:05

Американская певица St. Vincent (настоящее имя Энни Кларк) выпустила новый сингл «Down» и клип на него. Срежиссировала ролик сама певица вместе с Биллом Бенцем, работавшим над ее прошлыми клипами и их совместным псевдодокументальным фильмом «Гостиница „Нигде“».

Видео снято в стиле 1970-х: в нем певица выступает в образе героини ретро-шпионского фильма, которая пытается найти подсказки в полупустых квартирах.

«The Melting of the Sun» — это третий сингл с грядущего альбома Кларк «Daddy’s Home», выход которого намечен на 14 мая. Первые два трека — «Pay Your Way In Pain» и «The Melting Of The Sun» — певица выпустила в марте и апреле.

В интервью для издания The New Cue Кларк призналась, что новый альбом будет значительно отличаться от предыдущих. Вдохновением для «Daddy’s Home» стали фильмы Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов. Сама St. Vincent охарактеризовала релиз как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».

Она рассказала, что пластинка будет связана с историей ее отца, который провел в тюрьме десять лет. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история стала толчком к записи «Daddy’s Home».

Последним студийным альбомом St. Vincent стал «Masseduction», выпущенный в 2017 году. Позже появились еще две версии оригинальной пластинки: урезанная акустическая «Masseduction» и ремикс-версия, записанная вместе с Ниной Кравиц.

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