St. Vincent поделилась ретро-клипом на трек «The Melting Of The Sun»

Новое видео снято в ретро-стиле, пародирующем детские образовательные программы «Schoolhouse Rock!», которые выходили в США в 70-е — 80-е годы прошлого века.

Американская певица St. Vincent (настоящее имя Энни Кларк ) выпустила клип на песню «The Melting Of The Sun». Срежиссировала ролик сама певица вместе с Биллом Бенцем, работавшим над ее прошлым клипом и их совместным псевдодокументальным фильмом «Гостиница „Нигде“».

«The Melting Of The Sun» — это второй сингл с грядущего альбома Кларк «Daddy’s Home», выход которого намечен на 14 мая. Первый трек и клип на него певица выпустила на прошлой неделе.

В интервью для издания The New Cue Кларк призналась, что новый альбом будет значительно отличаться от предыдущих. Вдохновением для «Daddy’s Home» стали фильмы Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов. Сама St. Vincent охарактеризовала релиз как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».

Она рассказала, что пластинка будет связана с историей ее отца, который провел в тюрьме десять лет. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история стала толчком к записи «Daddy’s Home».

Последним студийным альбомом St. Vincent стал «Masseduction», выпущенный в 2017 году. Позже появились еще две версии оригинальной пластинки: урезанная акустическая «MassEducation» и ремикс-версия, записанная вместе с Ниной Кравиц.