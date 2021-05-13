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В Благовещенске ученик пообещал сделать то же, что и в Казани. На него завели уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 10:01
Обновлено сегодня в 11:23:

В Благовещенске на 17-летнего ученика завели уголовное дело из‑за комментария в телеграме, в котором он угрожал «сделать то же самое», что и в Казани. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой региональное УМВД.

Дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

В школе № 27 Благовещенска отменены занятия из‑за сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Детей на это время отправили по домам, написал в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что причиной стали угрозы одного из учеников в соцсетях «сделать то же самое», что и в Казани.

Как пишет «Амурская правда», ученик 2003 года рождения оставил комментарий «Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое» к видео о трагедии в Казани. Судя по опубликованному изданием скриншоту, школьник написал угрозу в телеграме, используя псевдоним Бог Вам Судья. Как эта информация стала известна оперативникам, не уточняется.

Ученика задержали, следователям он сказал, что «просто пошутил». Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оперативные службы провели в школе проверку, взрывоопасных предметов обнаружено не было. По данным «Амурской правды», учебный процесс уже возобновился.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая Галявиева отправили под арест на два месяца.

На фоне трагедии спикер Госдумы Вячеслав Володин счел необходимым обсудить уход от анонимности в интернете. Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль за компьютерными играми, обвинив их в героизации насилия.

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