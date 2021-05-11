На фоне трагедии в Казани Володин решил обсудить уход от анонимности в интернете

Депутатам необходимо обсудить уход от анонимности в интернете. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя массовый расстрел в казанской школе.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем телеграм-канале.

«Мир сильно изменился за последние несколько десятилетий. Новые технологии, доступный всем интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни», — считает он.

Спикер Госдумы также предложил усилить ответственность за выдачу фиктивных справок и разработать порядок, который не позволит приобретать оружие людям с неустойчивой психикой. По его словам, депутаты оперативно подготовили законопроект, который ужесточит практику выдачи лицензий на покупку оружия. Его первое чтение запланировано на следующей неделе.

Еще одной мерой, считает Володин, должно стать повышение роли семьи и вовлечение детей в занятия спортом.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли минимум девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. В школе, где произошла стрельба, не работали сотрудники ЧОПа. Безопасность обеспечивалась пожилой вахтершей и тревожной кнопкой, которую установил муниципалитет. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.