Суд арестовал Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

Советский районный суд Казани арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, которого подозревают в убийстве девяти человек в школе в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс».

В зале суда Галявиев находился в «аквариуме» с тремя полицейскими. На вопрос судьи, есть ли у него тяжелые заболевания и инвалидность, он ответил отрицательно. Ранее СК сообщил, что у подозреваемого в 2020 году было диагностировано заболевание головного мозга, не уточняя, какое именно. По данным «Коммерсанта», у Галявиева атрофия головного мозга — это медленное отмирание клеток и нарушение нейронных связей между ними.

Следователь в ходе заседания сообщил, что «Галявиев собирался убить двух и более лиц, желая выразить свою исключительность и превосходство», и совершил не меньше 17 выстрелов из ружья. Также подозреваемый установил возле входа в кабинет начальных классов бомбу с поражающими элементами и взорвал ее.

Галявиев полностью признал свою вину в убийстве, но заявил об «обоснованности» своих действий. Он также сообщил, что не возражает против ареста. Его адвокат тоже назвал ходатайство подлежащим удовлетворению.

Представитель прокуратуры заявил, что сообщников у Галявиева не было. Обвинение подозреваемому могут переквалифицировать на терроризм «при наличии оснований». Вопрос о том, был ли он под психотропными веществами, будет разрешен в ходе экспертизы.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В школе, где произошла стрельба, не работали сотрудники ЧОПа. Безопасность обеспечивалась пожилой вахтершей и тревожной кнопкой, которую установил муниципалитет. Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

На фоне трагедии спикер Госдумы Вячеслав Володин счел необходимым обсудить уход от анонимности в интернете. Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль за компьютерными играми, обвинив их в героизации насилия.