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В Госдуме хотят привлечь к охране школ Росгвардию

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:54

Депутаты Госдумы предложат правительству привлечь к охране школ сотрудников Росгвардии. Об этом сообщают «Известия».

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии, — заявил изданию зампред фракции „Справедливой России“ Олег Шеин. — И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей». По словам депутата, «Справедливая Россия» направит предложение в кабмин в течение двух недель.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила «Известиям», что полностью поддерживает эту инициативу. В ЛДПР и «Единой России» также согласились с принятием этих мер.

При этом в КПРФ пока не выработали позицию по вопросу. Член Центрального комитета фракции Дмитрий Новиков назвал предложение целесообразным, если оно не повлечет за собой раздувание штата Росгвардии. Он также отметил, что чрезмерные для школ затраты на охрану можно переложить на федеральные власти.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, — семь учеников и две учительницы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В школе, где произошла стрельба, не работали сотрудники ЧОПа. Безопасность обеспечивалась пожилой вахтершей и тревожной кнопкой, которую установил муниципалитет. Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Галявиев полностью признал свою вину, суд арестовал его на два месяца.

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