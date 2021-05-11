В казанской школе, где произошла стрельба, не было охранников. За безопасность отвечала вахтерша

Казанскую школу № 175, где минимум 9 человек погибли в результате стрельбы, не охраняли сотрудники ЧОПа. Об этом заявила замдиректора гимназии Галина Ухванова, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

За безопасность учебного заведения отвечали вахтерша и тревожная кнопка, которую установил муниципалитет. Частное охранное предприятие не работает в школе уже три года, в этом и прошлом году денег на охрану с родителей не собирали.

Три года назад гимназию охраняло ЧОО «Сфинкс Патруль». Его директор Джаудат Хайруллин сказал изданию Daily Storm, что предприятие перестало работать со школой из‑за регулярных задержек зарплаты.

«Мы охраняли. Они нам деньги не платили — мы ушли. Это произошло несколько лет назад, точно сказать не могу. Наших сотрудников там точно не было. Нам не платили деньги. Почему? Вопрос к руководству. С детей деньги собирали, а нам не платили. В конечном итоге мы через суд получили деньги и ушли из школы. Кто там сейчас работает, даже не знаю», — заявил Хайруллин.

Mash пишет, что до пандемии здание охраняли сотрудники ЧОП «Айрус», но с переходом детей на дистанционное обучение руководство решило отказаться от услуг охраны. По данным телеграм-канала, когда дети вернулись в классы, школа не стала заключать договор с предприятием, поскольку цена на услуги выросла — с 40 до 47 тыс. рублей в месяц. Подтверждения этой информации от представителей учебного заведения или местных властей нет.

ТАСС сообщал о ранении охранника школы, но «Открытые медиа» выяснили, что речь идет о 62-летнем Муллануре Мустафине, который просто обслуживал здание. Его дочь рассказала, что мужчина сейчас находится на операции с огнестрельным ранением головы, паховой области и тазовых костей. По информации Mash, Мустафин работал преподавателем математики и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Вместе с ним ранение получила вахтерша, которая одной из первых встретила нападавшего и успела нажать тревожную кнопку. Благодаря ее действиям в учебное заведение приехали сотрудники Росгвардии. Советник главы силового ведомства Александр Хинштейн заявил, что вахтершу представят к награде. О состоянии ее здоровья не сообщается.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли минимум девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.