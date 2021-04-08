Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за упоминание СМИ-иноагента без нужной пометки

Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за нарушение закона «О СМИ». В эфире ток-шоу «Время покажет» 11 марта были показаны фрагменты сюжета СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы «Электронное правосудие».

Речь идет об отрывке сюжета телеканала «Настоящее время». В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что вещатель финансируется через гранты конгрессом США и внесен Минюстом в список иностранных агентов.

Ведомство требует привлечь АО «Первый канал» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных законом «О СМИ». Обвиняемому грозит предупреждение или штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы. Заявление Роскомнадзора было принято — первое заседание запланировано на 6 мая.

На сайте Первого канала опубликован выпуск «Время покажет» от 11 марта, однако в нем нет фрагментов сюжета «Настоящего времени». На официальном ютьюб-канале выпуск недоступен, а пресс-служба Первого канала комментариев не дает.

В феврале Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки. Спустя несколько дней Минюст объявил о создании третьего в России списка иноагентов — для незарегистрированных общественных организаций. Два предыдущих включали в себя незарегистрированные НКО и средства массовой информации, а также реестр физлиц — иноагентов.