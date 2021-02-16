Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки

Госдума приняла закон об административных штрафах за нарушение правил деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Он вводит штрафы для СМИ, которые упоминают иноагентов без указания их статуса, а также для самих иноагентов — за размещение материалов без соответствующей отметки. Об этом сообщает РИА «Новости».

За публикацию информации об иноагенте в СМИ без нужной маркировки физические лица будут обязаны выплатить 2000–2500 рублей, должностные — от 4000 до 5000 рублей, юридические — 40–50 тыс. рублей. Помимо штрафа, в некоторых случаях будет конфисковываться «предмет правонарушения».

Производство материалов иноагентами без соответствующей метки будет наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. — для юридических. Публикация также может быть удалена или конфискована.

Штрафы для НКО, которые ведут политическую деятельность без указания статуса иноагента, увеличили — теперь они составят до 5 млн рублей.

Закон вступит в силу 1 марта 2021 года.

Первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов Роскомнадзор составил 12 января. У каких именно информационных агентств выявили нарушения, ведомство не уточнило. На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены 12 медиа («Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии» и другие), а также пять человек, включая Льва Пономарева, Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова.