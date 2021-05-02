По словам Ефремова, его психологическое состояние сейчас «со знаком плюс», физическое — «средне». Адвокат артиста Петр Хархорин добавил, что «медчасть в колонии прекрасная».

Актер Михаил Ефремов , отбывающий наказание за смертельное ДТП, в интервью журналу StarHit впервые рассказал о жизни в тюрьме и вещах, которые приносят ему удовольствие.

Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца.

Актер рассказал, что некоторые вещи в колонии ему «доставляют удовольствие», например, ходить на футбольную матчи среди заключенных. Он также читает «всевозможные заумные книги» — и приводит в пример писателя Алексея Симонова.

Ефремов называет оптимизм «неотъемлемой частью российского человека» и надеется на смягчения приговора. Защитник актера заявил, что кассационные документы уже готовы, но подадут их после майских праздников, «чтобы не „скушать“ время впустую». «И было бы очень неплохо, чтобы к моменту рассмотрения жалобы прошло полгода в колонии, чтобы получить характеристику», — отметил Хархорин.

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП на Смоленской площади и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Тогда актер заявлял о желании создать Российский тюремный театр.