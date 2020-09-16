Актер Михаил Ефремов хочет создать Российский тюремный театр

Актер Михаил Ефремов, недавно осужденный за смертельное ДТП на восемь лет колонии общего режима, заявил о необходимости создания Российского тюремного театра. Об этом сообщил в телеграме ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Ранее артист уже заявлял о своем нежелании покидать сцену даже в тюрьме. К тому же Ефремов был помещен в единственный в России следственный изолятор, где сцена есть. В начале сентября актер прочитал сотрудникам СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», написанную специально для Ефремова.

Ефремова признали виновным в ДТП, повлекшем за собой смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения. 3 сентября Ефремов признал в суде свою вину и выступил с последним словом. Он заявил, что раскаивается, а «алкоголь — дикое зло». Актер назвал срок, который запросил прокурор, «кровожадным» и «смертельным» и отметил, что не доживет до освобождения. Также он зачитал стихи о погибшем Сергее Захарове.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c другой машиной. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.