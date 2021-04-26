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«Земля кочевников» выиграла три статуэтки на «Оскаре-2021», в том числе за лучший фильм

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:53

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» выиграла сразу три награды на «Оскаре-2021», включая приз в категории «Лучший фильм». Об этом пишет Variety.

Помимо этого, Чжао признана лучшим режиссером — она стала второй постановщицей в истории, выигравшей «Оскар» за режиссуру. Актриса Фрэнсис МакДорманд награждена за лучшую женскую роль.

Список победителей кинопремии:


  • Лучший фильм — «Земля кочевников»
  • Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
  • Лучший актер — Энтони Хопкинс, «Отец»
  • Лучший режиссер — Хлои Чжао, «Земля кочевников»
  • Лучшая актриса второго плана — Юн Ё-джон, «Минари»
  • Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Лучший иностранный фильм — «Еще по одной», Дания
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»
  • Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк»
  • Лучший монтаж — «Звук металла»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Отец»
  • Лучший анимационный полнометражный фильм — «Душа»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Довод»
  • Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Лучший звук — «Звук металла»
  • Лучшая музыка к фильму — Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист («Душа»)
  • Лучшая песня — H.E.R. «Fight for You», «Иуда и черный мессия»

Ранее «Землю кочевников» признали лучшим фильмом Гильдия продюсеров Америки (PGA) и британская BAFTA. Хлоя Чжао также стала обладательницей главного приза на премии Гильдии режиссеров Америки (DGA).

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