«Земля кочевников» выиграла три статуэтки на «Оскаре-2021», в том числе за лучший фильм

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» выиграла сразу три награды на «Оскаре-2021», включая приз в категории «Лучший фильм». Об этом пишет Variety.

Помимо этого, Чжао признана лучшим режиссером — она стала второй постановщицей в истории, выигравшей «Оскар» за режиссуру. Актриса Фрэнсис МакДорманд награждена за лучшую женскую роль.