«Земля кочевников» выиграла три статуэтки на «Оскаре-2021», в том числе за лучший фильм

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» выиграла сразу три награды на «Оскаре-2021», включая приз в категории «Лучший фильм». Об этом пишет Variety.
Помимо этого, Чжао признана лучшим режиссером — она стала второй постановщицей в истории, выигравшей «Оскар» за режиссуру. Актриса Фрэнсис МакДорманд награждена за лучшую женскую роль.
Список победителей кинопремии:
- Лучший фильм — «Земля кочевников»
- Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
- Лучший актер — Энтони Хопкинс, «Отец»
- Лучший режиссер — Хлои Чжао, «Земля кочевников»
- Лучшая актриса второго плана — Юн Ё-джон, «Минари»
- Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Лучший иностранный фильм — «Еще по одной», Дания
- Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»
- Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк»
- Лучший монтаж — «Звук металла»
- Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»
- Лучший адаптированный сценарий — «Отец»
- Лучший анимационный полнометражный фильм — «Душа»
- Лучшие визуальные эффекты — «Довод»
- Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»
- Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»
- Лучший звук — «Звук металла»
- Лучшая музыка к фильму — Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист («Душа»)
- Лучшая песня — H.E.R. «Fight for You», «Иуда и черный мессия»
Ранее «Землю кочевников» признали лучшим фильмом Гильдия продюсеров Америки (PGA) и британская BAFTA. Хлоя Чжао также стала обладательницей главного приза на премии Гильдии режиссеров Америки (DGA).