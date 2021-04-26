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Коротко о том, как прошел «Оскар»: в твитах и мемах

Виктория Шанина
Сегодня в 15:36

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» выиграла сразу три награды на «Оскаре-2021», включая номинации за лучший фильм, режиссуру и женскую роль.

Чжао стала первой азиаткой, ставшей лучшим режиссером на «Оскаре» и второй женщиной в этой номинации в целом. Другой рекорд побил Энтони Хопкинс, который стал самым взрослым победителем в категории «Лучший актер» — сейчас ему 83 года.

Само мероприятие тоже прошло не без сюрпризов. Например, организаторы объявили лучший фильм раньше, чем актера, как это обычно бывает. В сети начали шутить, что за порядок номинаций отвечал Кристофер Нолан — ведь он очень любит инверсию.

Зрители надолго запомнят перформанс от Гленн Клоуз — 74-летняя актриса станцевала тверк. Она сильно обрадовалась успеху в конкурсе «Угадай мелодию» во время церемонии. Многие начали шутить, что именно так Клоуз и получила «Оскар» за лучшую короткометражку.

Дэниэл Калуя, получивший награду за лучшую роль второго плана в фильме «Иуда и черный мессия», тоже очень сильно обрадовался. Настолько, что решил слегка экстравагантно поблагодарить родителей за то, что находится на этой сцене.

«Невероятно, моя мама и мой папа занялись сексом. Удивительно! Именно поэтому я стою здесь!», — заявил актер

Вот так отреагировали его мама и сестра:

«Невероятно – это то, что мы видим реакцию матери Даниэла Калуи в реальном времени, когда он говорит о том, что его родители занимаются сексом»
«Когда используешь свою победу на „Оскаре“, чтобы поставить семью в неловкое положение»

Некоторые вспомнили награждение Пон Чжун Хо и объединили два мема.

Фрэнсис Макдорманд получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в «Земле кочевников». Правда, она была не очень вдохновлена церемонией. Человек просто устал, но даже это превратилось в мем.

«Участники „Оскара“ не будут носить маски во время церемонии» Фрэнсис Макдорманд:

В какой‑то момент награждения Макдорманд все-таки была веселой.

Но активнее всех на церемонии развлекался Алан Ким, сыгравший в «Минари».

«Алан Ким танцует на красной ковровой дорожке, боже, мы не можем»
«Мы думаем о лете 2021»

Корейская актриса, Юн Е-джон, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Минари», общалась со сцены с Брэдом Питтом. Актер выступил продюсером картины.

«Мистер Брэд Питт, наконец-то мы встретились. Где же вы были, когда мы были на съемках?», — заявила она.

Журналисты попытались выяснить у Е-джон, как пахнет Питт. Она гордо ответила: «Я не нюхала его. Я же не собака».

А вот у музыканта Questlove с чувством юмора, видимо, не очень хорошо. Поэтому решил удивить всех своими золотыми кроксами, в которых вышел на ковровую дорожку.

Мария Бакалова («Борат 2») очень хотела выпить, но удалось только сделать вид, что у нее в руке есть шот.

«Самый горячий новый тренд на красной дорожке „Оскара“? Фейк-шот. Сначала Виола Дэвис, теперь Мария Бакалова. Кто следующий?»

Образ Лакита Стэнфилда («Иуда и черный мессия») сравнили с детским костюмом лепрекона.

А это самый милый момент церемонии: Риз Ахмед поправляет прическу своей супруге Фатиме Фархин Мирза.

Некоторые пользователи считают, что лучшим снимком Риза Ахмеда остается этот кадр.

Больше всего возмущений в сети вызвал фильм «Мой учитель — осьминог». Держите самый короткий синопсис картины за всю историю кинематографа:

«„Мой учитель – осьминог“: невероятно правдивая история о человеке, который зря тратит время осьминога»
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Гленн Клоуз
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Риз Ахмед
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