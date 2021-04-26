Коротко о том, как прошел «Оскар»: в твитах и мемах

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» выиграла сразу три награды на «Оскаре-2021», включая номинации за лучший фильм, режиссуру и женскую роль. Чжао стала первой азиаткой, ставшей лучшим режиссером на «Оскаре» и второй женщиной в этой номинации в целом. Другой рекорд побил Энтони Хопкинс, который стал самым взрослым победителем в категории «Лучший актер» — сейчас ему 83 года. Само мероприятие тоже прошло не без сюрпризов. Например, организаторы объявили лучший фильм раньше, чем актера, как это обычно бывает. В сети начали шутить, что за порядок номинаций отвечал Кристофер Нолан — ведь он очень любит инверсию.

Зрители надолго запомнят перформанс от Гленн Клоуз — 74-летняя актриса станцевала тверк. Она сильно обрадовалась успеху в конкурсе «Угадай мелодию» во время церемонии. Многие начали шутить, что именно так Клоуз и получила «Оскар» за лучшую короткометражку.

Дэниэл Калуя, получивший награду за лучшую роль второго плана в фильме «Иуда и черный мессия», тоже очень сильно обрадовался. Настолько, что решил слегка экстравагантно поблагодарить родителей за то, что находится на этой сцене. «Невероятно, моя мама и мой папа занялись сексом. Удивительно! Именно поэтому я стою здесь!», — заявил актер Вот так отреагировали его мама и сестра:

pic.twitter.com/HzxSeb9RqY — renegade (@renegadeDA) April 26, 2021 «Невероятно – это то, что мы видим реакцию матери Даниэла Калуи в реальном времени, когда он говорит о том, что его родители занимаются сексом»

using your Oscar win to embarrass your family...... king shit pic.twitter.com/OvQiQWIkm5 — i want to bailey-ve 🛸 (@been_herde) April 26, 2021 «Когда используешь свою победу на „Оскаре“, чтобы поставить семью в неловкое положение»

Некоторые вспомнили награждение Пон Чжун Хо и объединили два мема.

Фрэнсис Макдорманд получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в «Земле кочевников». Правда, она была не очень вдохновлена церемонией. Человек просто устал, но даже это превратилось в мем.

"oscar attendees will not wear face masks during telecast"

frances mcdormand: pic.twitter.com/8nkNPYAKTD — . (@cousinmilla) April 26, 2021 «Участники „Оскара“ не будут носить маски во время церемонии» Фрэнсис Макдорманд:

В какой‑то момент награждения Макдорманд все-таки была веселой.

Но активнее всех на церемонии развлекался Алан Ким, сыгравший в «Минари».

Alan S. Kim dancing on the red carpet omg we can't #Oscars pic.twitter.com/W9XQM8u6IO — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 25, 2021 «Алан Ким танцует на красной ковровой дорожке, боже, мы не можем»

me thinking about summer 2021 pic.twitter.com/hDrgwxaLYn — 𝚍𝚘𝚍𝚊𝚒 𝚜𝚝𝚎𝚠𝚊𝚛𝚝 (@dodaistewart) April 26, 2021 «Мы думаем о лете 2021»

Корейская актриса, Юн Е-джон, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Минари», общалась со сцены с Брэдом Питтом. Актер выступил продюсером картины. «Мистер Брэд Питт, наконец-то мы встретились. Где же вы были, когда мы были на съемках?», — заявила она.

Yuh Jung Youn beginning her Oscar speech by shooting her shot with Brad Pitt. She really is the gift that keeps on giving pic.twitter.com/lKNoZkectr — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) April 26, 2021

Журналисты попытались выяснить у Е-джон, как пахнет Питт. Она гордо ответила: «Я не нюхала его. Я же не собака».

#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: "I didn't smell him, I'm not dog" https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m — Variety (@Variety) April 26, 2021

А вот у музыканта Questlove с чувством юмора, видимо, не очень хорошо. Поэтому решил удивить всех своими золотыми кроксами, в которых вышел на ковровую дорожку.

Мария Бакалова («Борат 2») очень хотела выпить, но удалось только сделать вид, что у нее в руке есть шот.

The hottest new trend on the #Oscars red carpet? Taking a fake shot. First Viola Davis, now Maria Bakalova. Who's next? https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/2pziFzd5Ua — Variety (@Variety) April 25, 2021 «Самый горячий новый тренд на красной дорожке „Оскара“? Фейк-шот. Сначала Виола Дэвис, теперь Мария Бакалова. Кто следующий?»

Образ Лакита Стэнфилда («Иуда и черный мессия») сравнили с детским костюмом лепрекона.

А это самый милый момент церемонии: Риз Ахмед поправляет прическу своей супруге Фатиме Фархин Мирза.

I wish us all a very “Riz Ahmed Fixing Our Hair for the Perfect Pic” kinda love pic.twitter.com/DKAiuXNUXR — Manna Sidhu (@manna_sidhu) April 26, 2021

Некоторые пользователи считают, что лучшим снимком Риза Ахмеда остается этот кадр.

riz ahmed already has a best picture pic.twitter.com/8fad3lhI55 — Marc (@MarcSnetiker) April 26, 2021

Больше всего возмущений в сети вызвал фильм «Мой учитель — осьминог». Держите самый короткий синопсис картины за всю историю кинематографа:

my octopus teacher: the incredible true story of a man wasting an octopus’s time — Chris Fleming (@chrisfluming) April 22, 2021 «„Мой учитель – осьминог“: невероятно правдивая история о человеке, который зря тратит время осьминога»