Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК*

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и ограничил деятельность ФБК и Фонда защиты прав граждан. Об этом передает Русская служба Би-би-си.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по делу о признании ФБК экстремистской организацией. «Медузе»* сообщили в суде, что на ФБК и ФЗПГ наложили запрет определенных действий. Каких именно, не уточнили, отметив, что дело рассматривают в закрытом режиме.

В Мосгорсуде добавили, что речь о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ не идет.

Накануне московская прокуратура приостановила деятельность Штабов Алексея Навального до решения по иску об экстремизме. После этого штабы политика по всей России объявили о прекращении работы и заморозили страницы в соцсетях.

16 апреля прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, эти организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента, а «Медуза» — СМИ-иноагентом.