Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По мнению столичной прокуратуры, фонды и штабы осуществляют экстремистскую деятельность и планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве полагают, что структуры осуществляют «деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации», которую принято считать «нежелательной».

Директор ФБК Иван Жданов прокомментировал иски прокуратуры в твиттере. «Ну что же. По ФБК и штабам решили проехаться катком. Мы не сдаемся», — написал он.

Жданов вместе с руководителем штабов Навального Леонидом Волковым опубликовали комментарий о претензиях прокуратуры. В нем они подчеркнули, что «каждую минуту вели нашу деятельность исключительно мирно и исключительно законно».

«Довольно скоро ФБК и Штабы Навального окажутся „экстремистскими организациями“. Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник», — заявили они.

По словам Жданова и Волкова, в России «наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества». «Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен», — пояснили главы организаций.

*Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.