Прокуратура приостановила деятельность Штабов Алексея Навального до решения по иску об экстремизме

Прокуратура Москвы приостановила деятельность Штабов Алексея Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями. Об этом «Медиазоне» рассказал член объединения юристов «Команда 29», которое представляет интересы структур оппозиционера. Копию документа с решением выложил в твиттере директор ФБК* Иван Жданов.

Прокурор также подал в суд ходатайство с требованием приостановить деятельность ФБК. В нем речь идет о запрете «размещать материалы» в сети, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Решение по этому ходатайству суд еще не вынес.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, эти организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

* Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.