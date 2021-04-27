OscarSoWhite: в соцсетях раскритиковали церемонию «Оскар» за нехватку темнокожих победителей

Хештег #OscarSoWhite набрал популярность в течение суток после вручения наград «Оскар». Под ним пользователи соцсетей критикуют Американскую киноакадемию за предвзятое отношение к темнокожим номинантам.
По мнению кинолюбителей, среди победителей 93-й церемонии оказалось мало афроамериканцев. Дэниэл Калуя получил статуэтку за роль второго плана в «Иуде и черном мессии», H.E.R. — за лучшую песню, однако большинство наград получили белые люди.
К белым, очевидно, пользователи соцсетей причисляют и азиатских кинематографистов: режиссера китайского происхождения Хлою Чжао («Лучший фильм», «Лучший режиссер») и корейскую актрису Юн Е-джон («Лучшая актриса второго плана»).
Не утешает критиков «Оскара» и то, что премия за лучший короткометражный игровой фильм досталась афроамериканцу Трэвону Фри, а Миа Нил и Джамика Уилсон стали первыми темнокожими женщинами, победившими в категории «Лучший грим и прически».
Возможно, возмущение итогами премии вызвала победа Энтони Хопкинса в номинации за лучшую мужскую роль. Его главным соперником в борьбе за приз, по мнению многих экспертов, был погибший актер Чедвик Боузман.
Хопкинс упомянул коллегу в своей благодарственной речи, однако отсутствие у Боузмана посмертной награды расстроило многих зрителей. Впрочем, нашлись и те, кто поддержали решения киноакадемиков.
Церемония «Оскар» прошла в ночь с 25 на 26 апреля. Ее триумфатором стала китайский режиссер Хлоя Чжоу — она выиграла награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Подробнее об оскаровской ночи можно прочитать в материале «Афиши Daily».