OscarSoWhite: в соцсетях раскритиковали церемонию «Оскар» за нехватку темнокожих победителей

По мнению кинолюбителей, среди победителей 93-й церемонии оказалось мало афроамериканцев. Дэниэл Калуя получил статуэтку за роль второго плана в «Иуде и черном мессии», H.E.R. — за лучшую песню, однако большинство наград получили белые люди.

Хештег #OscarSoWhite набрал популярность в течение суток после вручения наград «Оскар». Под ним пользователи соцсетей критикуют Американскую киноакадемию за предвзятое отношение к темнокожим номинантам.

К белым, очевидно, пользователи соцсетей причисляют и азиатских кинематографистов: режиссера китайского происхождения Хлою Чжао («Лучший фильм», «Лучший режиссер») и корейскую актрису Юн Е-джон («Лучшая актриса второго плана»).

Не утешает критиков «Оскара» и то, что премия за лучший короткометражный игровой фильм досталась афроамериканцу Трэвону Фри, а Миа Нил и Джамика Уилсон стали первыми темнокожими женщинами, победившими в категории «Лучший грим и прически».

Возможно, возмущение итогами премии вызвала победа Энтони Хопкинса в номинации за лучшую мужскую роль. Его главным соперником в борьбе за приз, по мнению многих экспертов, был погибший актер Чедвик Боузман.