перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
TheAcademy/Twitter Трансляция церемонии «Оскар-2021» показала худшие рейтинги в истории
Трансляция церемонии «Оскар-2021» показала худшие рейтинги в истории 2:39
#OscarSoWhite: в соцсетях раскритиковали церемонию «Оскар» за нехватку темнокожих победителей 1:55
WSJ: Китай запретил местным медиа писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре» 0:39
Эминем выпустит коллекцию NFT-объектов. Она вдохновлена детством рэпера Вчера в 23:47
«Средний мир», «Царь-птица» и «Бог Дьесегей»: в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива якутского кино Вчера в 22:59
Kato Blackmore/Unsplash В Чернобыльской зоне отчуждения появятся музей и места отдыха
В Чернобыльской зоне отчуждения появятся музей и места отдыха Вчера в 22:33
Писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию. Вероятно, из‑за участия в митинге 21 апреля Вчера в 22:11
Главред «Медузы» заявил, что издание может закрыться из‑за статуса иноагента Вчера в 21:36
Инженер из Испании создал версию Telegram с проводами и кнопками. Для своей 96-летней бабушки Вчера в 21:32
В Турции объявили полный локдаун. Он продлится с 29 апреля по 17 мая Вчера в 21:03
Alexander Ross/Unsplash В Коммунарке хотели построить филиал Московского зоопарка. Но проект приостановили из‑за пандемии
В Коммунарке хотели построить филиал Московского зоопарка. Но проект приостановили из‑за пандемии Вчера в 20:51
Конец Штабов Навального, победители «Оскара» и другие новости дня Вчера в 20:42 Дайджест
Либертарианца Светова арестовали на 9 суток и выписали штраф по делу о призывах к митингам Вчера в 20:28
Прокуратура признала снос памятника Дзержинскому в Москве незаконным Вчера в 20:11
Туроператоры оценили, сколько россиян планировало отдыхать в Турции в июне Вчера в 19:28
Telegram Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений
Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений Вчера в 19:01
«Моя сила — в слове»: квир-сообщество «Открытые» подготовило фотопроект ко Дню видимости лесбиянок Вчера в 18:42
Татьяна Доронина вернется к руководству МХАТом имени Горького Вчера в 18:41
Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но не все остались довольны. Вот почему Вчера в 18:35
Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Великого Гэтсби» Вчера в 17:41
Отключить рекламу

#OscarSoWhite: в соцсетях раскритиковали церемонию «Оскар» за нехватку темнокожих победителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:55

Хештег #OscarSoWhite набрал популярность в течение суток после вручения наград «Оскар». Под ним пользователи соцсетей критикуют Американскую киноакадемию за предвзятое отношение к темнокожим номинантам.

По мнению кинолюбителей, среди победителей 93-й церемонии оказалось мало афроамериканцев. Дэниэл Калуя получил статуэтку за роль второго плана в «Иуде и черном мессии», H.E.R. — за лучшую песню, однако большинство наград получили белые люди.

К белым, очевидно, пользователи соцсетей причисляют и азиатских кинематографистов: режиссера китайского происхождения Хлою Чжао («Лучший фильм», «Лучший режиссер») и корейскую актрису Юн Е-джон («Лучшая актриса второго плана»).

Не утешает критиков «Оскара» и то, что премия за лучший короткометражный игровой фильм досталась афроамериканцу Трэвону Фри, а Миа Нил и Джамика Уилсон стали первыми темнокожими женщинами, победившими в категории «Лучший грим и прически».

Возможно, возмущение итогами премии вызвала победа Энтони Хопкинса в номинации за лучшую мужскую роль. Его главным соперником в борьбе за приз, по мнению многих экспертов, был погибший актер Чедвик Боузман.

Хопкинс упомянул коллегу в своей благодарственной речи, однако отсутствие у Боузмана посмертной награды расстроило многих зрителей. Впрочем, нашлись и те, кто поддержали решения киноакадемиков.

Церемония «Оскар» прошла в ночь с 25 на 26 апреля. Ее триумфатором стала китайский режиссер Хлоя Чжоу — она выиграла награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Подробнее об оскаровской ночи можно прочитать в материале «Афиши Daily».

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
электроника
Infected Mushroom
Самая популярная израильская электроника
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Дэниэл Калуя
Хлоя Чжао
Энтони Хопкинс
Чедвик Боузман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить