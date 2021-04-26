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Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но не все остались довольны. Вот почему

Виктория Шанина
Сегодня в 18:35

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс.

Он стал самым взрослым победителем в этой номинации — сейчас актеру 83 года. Награда досталась Хопкинсу за главную роль в фильме «Отец» Флориана Зеллера. Всего картина получила два «Оскара».

Актер опубликовал видео, в котором пояснил, что для него эта новость стала большой неожиданностью. Он выразил благодарность Американской киноакадемии, режиссеру и семье.

Помимо прочего, Энтони Хопкинс отдал дань уважения погибшему актеру Чедвику Боузману, который также претендовал на приз за лучшую мужскую роль.

«Я хочу отдать должное Чедвику Боузману, которого забрали у нас слишком рано», — сказал Хопкинс. Он отметил, что с учетом всех обстоятельств получить статуэтку для него большая честь.

Чедвик Боузман умер в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

Боузман стал первым темнокожим актером, посмертно номинированным на «Оскар», и третьим в истории церемонии после Хита Леджера в 2008-м и Питера Финча в 1976-м. Он мог победить в категории «Лучший актер» за роль в картине Джорджа К.Вулфа «Ма Рейни: Мать блюза».

Когда победа досталась Хопкинсу, на киноакадемию обрушилась волна критики в соцсетях. Пользователи возмутились измененным порядком номинаций и решением жюри.

Однако некоторые все-таки поддержали Хопкинса и поздравили его с наградой.

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