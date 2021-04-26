Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но не все остались довольны. Вот почему

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар» — первая после пандемии и в новом формате. Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс.

Он стал самым взрослым победителем в этой номинации — сейчас актеру 83 года. Награда досталась Хопкинсу за главную роль в фильме «Отец» Флориана Зеллера. Всего картина получила два «Оскара».

Актер опубликовал видео, в котором пояснил, что для него эта новость стала большой неожиданностью. Он выразил благодарность Американской киноакадемии, режиссеру и семье.