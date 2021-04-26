Прокуратура признала снос памятника Дзержинскому в Москве незаконным

Памятник Феликсу Дзержинскому, стоявший на Лубянской площади до 1991 года, снесли незаконно. К такому выводу пришла московская прокуратура. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу «Офицеров России» Сергея Липового.

По словам Липового, ведомство не нашло правовых оснований для демонтажа монумента, который прошел по требованию жителей города при поддержке мэра Гавриила Попова и Совета народных депутатов.

Организация «Офицеры России» обратилась к генеральному прокурору России с просьбой проверить законность сноса памятника, который может вернуться на Лубянку в ближайшем будущем.

«Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника», — заявил Липовой.

В феврале в столице прошли общественные слушания по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В ходе них главный архитектор города Сергей Кузнецов и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказали, что не против установки доминанты в этом месте. Однако первый назвал дискуссионным вопрос о том, что конкретно может стать такой доминантой, а второй предложил поставить там памятник Юрию Андропову.

По итогам заседания зампред Общественной палаты Алексей Венедиктов анонсировал создание списка исторических фигур, чей памятник может появиться на Лубянке. Кремль и мэрия Москвы, по сообщениям СМИ, выступают за кандидатуру Александра Невского.

Скульптуру Феликса Дзержинского установили напротив здания КГБ СССР на Лубянской площади в 1958 году. В то время площадь носила его имя. Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая спустя ряд трансформаций превратилась в НКВД, а затем в КГБ.

Памятник демонтировали по требованию москвичей 22 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота. Затем скульптуру вместе с другими советскими памятниками, снятыми с пьедесталов, поместили в парк искусств «Музеон», где она до сих пор и находится.