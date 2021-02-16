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Главный архитектор Москвы допустил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

В Москве прошли общественные слушания по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Главный архитектор города Сергей Кузнецов, выступая на них, заявил, что не против установки доминанты в этом месте.

Кузнецов, как пишут «Открытые медиа», отметил, что в центре Лубянской площади всегда «исторически что‑то стояло». А потому он не видит «возражений или мнений, почему там не может быть доминанты».

РИА «Новости» сообщают, что Кузнецов назвал дискуссионным вопрос о том, что конкретно может стать такой доминантой. При этом «Открытые медиа» указывают, что архитектор не возражает против установки именно памятника Дзержинскому.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, также участвующий в слушаниях, поддержал идею вернуть архитектурную доминанту на Лубянку. Однако, по его мнению, установленный памятник должен консолидировать общество, а не приводить к «очередным распрям и склокам». Он считает, что для площади лучше подойдет памятник Юрию Андропову, сыгравшему «большую роль в жизни этого места», а вовсе не Дзержинскому.

В начале февраля группа писателей, блогеров и общественных деятелей обратилась к правительству Москвы с требованием вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Среди них писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, колумнист RT Игорь Молотов, журналистка Леся Рябцева, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и актер Владимир Селиванов.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — сказано в их обращении.

Памятник Феликсу Дзержинскому установили напротив здания КГБ СССР на Лубянской площади в 1958 году. В то время площадь носила его имя. Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая спустя ряд трансформаций превратилась в НКВД, а затем в КГБ.

Памятник демонтировали по требованию москвичей 22 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота. По воспоминаниям историка Станислава Станкевича, жители столицы раскачивали 11-тонную статую и появился риск, что она может упасть на людей. Тогда Станкевич, в то время народный депутат СССР, предложил демонтировать монумент с помощью двух кранов. Его поддержал мэр города Гавриил Попов и городской совет народных депутатов. Затем скульптуру вместе с другими советскими памятниками, снятыми с пьедесталов, поместили в парк искусств «Музеон», где он до сих пор и находится.

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