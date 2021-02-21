Би-би-си: Кремль и мэрия Москвы хотят, чтобы на Лубянке поставили памятник Невскому

Кремль и мэрия Москвы считают приоритетным вариантом установку на Лубянской площади памятника Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания, близкий к принятию решений по этому вопросу, сказал, что памятник Дзержинскому уже обрел свое место в парке «Музеон», а на Лубянке нужно поставить новый — Невскому.

Другой источник, работающий в структурах столичного правительства, подтвердил, что мэрия поддерживает вариант с Невским. Он добавил, что власти уже прилагают усилия к тому, чтобы Невский побеждал в голосовании на различных площадках.

Бывший сотрудник ФСБ в разговоре с Би-би-си заявил, что в спецслужбе настаивают на установке именно памятника Дзержинскому. Там считают, что скульптуру не зря в последние годы реставрировали, и настал момент вернуть ее на Лубянку, добавил собеседник.

В начале февраля группа писателей, блогеров и общественных деятелей обратилась к правительству Москвы с требованием вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Среди них писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, колумнист RT Игорь Молотов, журналистка Леся Рябцева, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и актер Владимир Селиванов.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — сказано в их обращении.

25 февраля власти Москвы запустят голосование по вопросу установки памятника на Лубянке. Оно будет проходить на нескольких площадках — на портале «Активный гражданин», в СМИ и через муниципальных депутатов. На выбор предоставят два варианта: вернуть памятник Дзержинскому или поставить скульптуру Невского. Высказаться за то, чтобы оставить площадь в нынешнем виде, не получится. Опрос продлится до 5 марта.

Памятник Феликсу Дзержинскому установили напротив здания КГБ СССР на Лубянской площади в 1958 году. В то время площадь носила его имя. Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая спустя ряд трансформаций превратилась в НКВД, а затем в КГБ.

Памятник демонтировали по требованию москвичей 22 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота. По воспоминаниям историка Сергея Станкевича, жители столицы раскачивали 11-тонную статую, и появился риск, что она может упасть на людей. Тогда Станкевич, в то время народный депутат СССР, предложил демонтировать монумент с помощью двух кранов. Его поддержали мэр города Гавриил Попов и городской Совет народных депутатов. Затем скульптуру вместе с другими советскими памятниками, снятыми с пьедесталов, поместили в парк искусств «Музеон», где она до сих пор и находится.