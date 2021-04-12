«Земля кочевников» Хлои Чжао получила премию BAFTA за лучший фильм

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA вручила сразу четыре награды драме «Земля кочевников» Хлои Чжао, включая приз в категории «Лучший фильм». Об этом пишет Variety.
Помимо этого, Чжао признана лучшим режиссером, а актриса Фрэнсис МакДорманд награждена за лучшую женскую роль. У картины было 7 номинаций.
Список победителей кинопремии:
- Лучший фильм — «Земля кочевников»
- Лучший режиссер — Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Выдающийся британский фильм — «Девушка, подающая надежды»
- Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс, «Земля кочевников»
- Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»
- Лучшая женская роль — Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Лучший анимационный фильм — «Душа»
- Лучший оригинальный сценарий — Эмералд Феннелл, «Девушка, подающая надежды»
- Лучшие визуальные эффекты — «Довод»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»
В марте «Землю кочевников» признала лучшим фильмом Гильдия продюсеров Америки (PGA). При этом картина не смогла участвовать в конкурсной программе Гильдии сценаристов (WGA).
Накануне Хлоя Чжао стала обладательницей главного приза на премии Гильдии режиссеров Америки (DGA).