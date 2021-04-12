«Земля кочевников» Хлои Чжао получила премию BAFTA за лучший фильм

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA вручила сразу четыре награды драме «Земля кочевников» Хлои Чжао, включая приз в категории «Лучший фильм». Об этом пишет Variety.

Помимо этого, Чжао признана лучшим режиссером, а актриса Фрэнсис МакДорманд награждена за лучшую женскую роль. У картины было 7 номинаций.