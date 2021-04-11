Хлоя Чжао стала обладательницей главного приза на премии Гильдии режиссеров

Хлоя Чжао выиграла в главной номинации как лучший режиссер за фильм «Земля кочевников». Зачастую победа на премии DGA говорит о будущей победе на «Оскаре».

Полный список лауреатов выглядит следующим образом:

Лучший режиссер полнометражного фильма — Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

— Хлоя Чжао, «Земля кочевников» Лучший режиссерский дебют — Дариус Мардер, «Звук металла»

— Дариус Мардер, «Звук металла» Лучший режиссер документального фильма — Майкл Дуэк и Грегори Кершоу, «Охотники за трюфелями»

— Майкл Дуэк и Грегори Кершоу, «Охотники за трюфелями» Лучший режиссер драматического сериала — Лесли Линка Глаттер, «Родина»

— Лесли Линка Глаттер, «Родина» Лучший режиссер комедийного сериала — Сюзанна Фогель, «Бортпроводница»

— Сюзанна Фогель, «Бортпроводница» Лучший режиссер мини-сериала или телефильма — Скотт Фрэнк, «Ход королевы»

В марте «Землю кочевников» признала лучшим фильмом Гильдия продюсеров Америки (PGA). При этом картина не смогла участвовать конкурсной программе в Гильдии сценаристов (WGA), так как по правилам получить номинацию могут только работы, созданные под юрисдикцией гильдии или в рамках коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании.