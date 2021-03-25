Гильдия продюсеров Америки признала «Землю кочевников» лучшим фильмом

Фильм посвящен современным американским кочевникам, которые разъезжают между штатами в поисках подработки. Награду вручили продюсерам Фрэнсис МакДорманд , Питеру Спирсу, Молли Эшер, Дэну Джанви, а также самой Хлои Чжао.

Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» получила главный приз на церемонии награждения Гильдии продюсеров Америки (PGA), став лучшим фильмом для показа в кинотеатрах. Итоги премии огранизаторы огласили в твиттере ассоциации.

В числе номинантов на звание лучшей картины также были «Борат-2», «Иуда и черный мессия», «Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Минари», «Одна ночь в Майами», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

Другие лауреаты премии:

Лучший продюсер телевизионного мини-сериала — создатели «Хода королевы» Уильям Хорберг, Аллан Скотт, Скотт Фрэнк, Маркус Лоджс и Мик Анисето

Лучший телевизионный сериал — 4-й сезон «Короны»

Лучший комедийный сериал — 6-й сезон ленты «Шиттс Крик»

Лучший анимационный фильм — «Душа»

Ранее премия Critics Choice Awards признала «Землю кочевников» лучшим фильмом года. Американская академия кинематографических искусств и наук включила картину Хлои Чжао в список номинантов «Оскара» 2021 года.

В 2019 году главная награда Гильдии продюсеров Америки досталась «Зеленой книге» Питера Фаррелли. Лучшим анимационным фильмом назвали картину «Человек-паук: Через вселенные», а лучшим драматическим сериалом стало телешоу «Американцы».