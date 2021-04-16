В «Ровеснике» пройдет фестиваль «Мы тоже Doxa» в поддержку редакторов журнала

18 апреля бар «Ровесник» проведет благотворительный фестиваль «Мы тоже Doxa». Об этом сообщается в телеграм-канале журнала Doxa.

Мероприятие начнут авторы подкаста «Так вышло» Катя Кронгауз и Андрей Бабицкий. Вместе с Филиппом Дзядко и Максимом Калининым (подкаст «Отвечают сирийские мистики» на Arzamas) обсудят ситуацию вокруг редакторов Doxa. Спикеры поговорят о политике в «экспериментальном кроссовер-лайв формате».

После паблик-тока экс-редактор Doxa Костя Митрошенков прочитает лекцию на тему «Зачем нужны студенческие медиа», а друзья издания смогут поделиться своими мыслями на открытом микрофоне. Noize МС, Joker James, «сад имени федора», «Лютик», «На ножах», «Бабба» и Rosemary Loves a Blackberry дадут мини-концерты. В перерыве комик Алексей Квашонкин выступит со стендапом.

«Устраивать фестиваль в такое тревожное время как будто даже неуместно. Выглядит почти как пир во время чумы. Но все-таки у нас есть две цели, два оправдания. Первая — это, как уже говорилось выше, собрать донаты и поддержать ребят. Ну а вторая — поддержать друг друга. Убедиться в том, что мы не одни, что у нас есть единомышленники. Увидеться лично, а не в соцсетях; пообщаться и вместе потанцевать», — заявили организаторы.

Мероприятие пройдет с 15.30 до 22.20 часов. Треть выручки бара пойдет на помощь редакции Doxa, любой желающий может перевести дополнительное пожертвование. У задержанных забрали ноутбуки и телефоны, а также им необходимы деньги на юридическую помощь. Всю подробную информацию можно найти на странице ивента.

9 апреля сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» Роману Анину. Он проходит свидетелем по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили после обращения бывшей жены Игоря Сечина. Дело связано со статьей в «Новой газете» 2016 года о яхте Сечиных стоимостью в 100 млн долларов.

14 апреля с обысками пришли к сотрудникам Doxa. Их обвинили в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям. Поводом стал ролик, в котором журналисты призывают студентов не бояться угроз отчисления за участие в митингах.

Басманный суд назначил редакторам Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня. Им запретили выходить из дома с 0.00 до 23.59 часов (то есть покидать помещение можно только на 1 минуту) и общаться с кем‑либо, кроме родителей и следователя.