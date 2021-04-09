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ФСБ пришла с обыском к главреду «Важных историй» Роману Анину

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:46

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» Роману Анину. Об этом сообщили в телеграм-канале издания коллеги журналиста.

По их словам, правоохранители приехали к Анину примерно в 18.00. На данный момент вместе с главредом «Важных историй» находится адвокат Василий Грищук. Также к нему направляется другой адвокат — Анна Ставицкая.

По словам Анина, обыск у него может быть связан с делом 2016 года и материалом «Новой газеты», посвященным Игорю Сечину. В статье утверждалось, что президент «Роснефти» владеет одной из самых роскошных яхт в мире.

После выхода текста Игорь Сечин подал иск против автора (им был Анин), а также главреда издания Дмитрия Муратова. Суд встал на сторону бизнесмена и обязал журналистов выпустить опровержение.

«Важные истории» — интернет-издание, основанное в 2020 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. В частности, редакция СМИ публиковала материалы о связях замдиректора ФСБ с криминальным миром, а также об имуществе родственников Рамзана Кадырова.

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