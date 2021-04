Стримы песен DMX выросли на почти на 1000% после его смерти

После смерти рэпера DMX возросло количество онлайн-прослушиваний его песен. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на данные компании MRC Data.

С 9 по 10 апреля количество стримов композиций артиста составило 75,7 млн. Для сравнения: с 7 по 8 апреля песни исполнителя послушали 7,36 млн раз.

За указанный период самой популярной песней была «Ruff Ryders’ Anthem» — 9,59 прослушиваний, на втором месте «X Gon’ Give It To Ya» с 5,79 млн воспроизведений, и тройку лидеров замыкает «Slippin’», которую пользователи сети включили 5,52 млн раз. Четвертое место заняла «Party Up (Up In Here)» (5,2 млн прослушиваний), и на пятой позиции совместный трек с Фейт Эванс «How It’s Goin», у которого насчитали 3,52 млн стримов.