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Стримы песен DMX выросли на почти на 1000% после его смерти

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:52

После смерти рэпера DMX возросло количество онлайн-прослушиваний его песен. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на данные компании MRC Data.

С 9 по 10 апреля количество стримов композиций артиста составило 75,7 млн. Для сравнения: с 7 по 8 апреля песни исполнителя послушали 7,36 млн раз.

За указанный период самой популярной песней была «Ruff Ryders’ Anthem» — 9,59 прослушиваний, на втором месте «X Gon’ Give It To Ya» с 5,79 млн воспроизведений, и тройку лидеров замыкает «Slippin’», которую пользователи сети включили 5,52 млн раз. Четвертое место заняла «Party Up (Up In Here)» (5,2 млн прослушиваний), и на пятой позиции совместный трек с Фейт Эванс «How It’s Goin», у которого насчитали 3,52 млн стримов.

В США также выросли продажи альбомов DMX — 101 тыс. копий с 9 по 11 апреля, по сравнению с 9000 копий, разошедшихся в период 6 по 8 апреля. Сборник рэпера «The Best of DMX» снова попал в чарты страны и занял 73-ю строчку.

Эрл Симмонс (настоящее имя DMX) скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. Неделю назад его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.

Через несколько дней после смерти артиста его менеджер Даррин Дин рассказал, что DMX успел записать новый альбом перед смертью. На альбоме появятся Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke, которого убили в прошлом году.

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