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DMX успел записать альбом перед смертью

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:22

Американский рэпер DMX успел записать новый альбом перед смертью. Об этом рассказал его менеджер Даррин Дин в беседе с каналом Fox 5.

На альбоме появятся Спун Догг, Алиша Киз, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke, которого убили в прошлом году.

«Жаль, что он уже этого не застанет. Но новый альбом будет особенным. Наверное, вы никогда не слышали такой музыки от DMX. Думаю, это один из лучших его альбомов, моментальная классика», — сказал Дин.

Когда именно выйдет пластинка, пока не известно. Предположительно, это произойдет в этом году.

Эрл Симмонс (настоящее имя DMX) скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. Неделю назад его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиками.

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