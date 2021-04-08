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Lil Nas X выпустил видеоигру Twerk Hero

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:58

Американский рэпер Lil Nas X представил видеоигру Twerk Hero, в которой нужно управлять тверкающим танцором. Об этом сообщает Hypebeast.

Игра приурочена к выходу сингла «Montero (Call Me by Your Name)». В клипе на него артист предстал в виде странного существа на розовой планете. Рэпер играет на гитаре около белого дерева, а затем встречает другое непонятное существо с длинным хвостом змеи вместо ног.

По правилам игры нужно управлять бедрами танцующего под песню Lil Nas X героя, чтобы попадать в ритм по летящим к центру стрелкам. Набрав нужное количество баллов, игрок может пройти дальше. В Twerk Hero четыре уровня, в каждом из которых воссоздана одна из сцен клипа.

В конце марта бренд Nike подал в суд на нью-йоркскую компанию MSCHF, которая в коллаборации с Lil Nas X выпустила кроссовки Satan Shoes на базе модели Nike Air Max 97. Создателей обвинили в нарушении прав на торговую марку — в обуви использован фирменный логотип «свуш», хотя Nike к этим кроссовкам никакого отношения не имеет.

При создании кроссовок использовали человеческую кровь, а в их дизайн включили символику «Церкви Сатаны», из‑за чего общественность раскритикована обувь за пропаганду сатанизма.

MSCHF успела продать 665 пар модифицированных кроссовок, причем все они были куплены в первую минуту после открытия продаж. Цена каждой пары составила 1018 долларов. 666-ю пару компания намеревалась подарить победителю розыгрыша. В итоге Nike добилась судебного запрета на продажу кастомизированной версии кроссовок.

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