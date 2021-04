Lil Nas X выпустил видеоигру Twerk Hero

Американский рэпер Lil Nas X представил видеоигру Twerk Hero, в которой нужно управлять тверкающим танцором. Об этом сообщает Hypebeast.

Игра приурочена к выходу сингла «Montero (Call Me by Your Name)». В клипе на него артист предстал в виде странного существа на розовой планете. Рэпер играет на гитаре около белого дерева, а затем встречает другое непонятное существо с длинным хвостом змеи вместо ног.