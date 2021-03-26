перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Государственный Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства 10:37
Погиб журналист и основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий 10:32
IOWA и RSAC выпустили студийную версию кавера «Зеленоглазого такси» 10:17
imanzhann/Instagram Скриптонит назвал дату выхода своего нового альбома
Скриптонит назвал дату выхода своего нового альбома 9:59
СК возбудил уголовное дело против петербуржца, который заявил, что холокоста не было 9:58
Lil Nas X выпустил клип на песню «Montero (Call Me by Your Name)» и послал письмо 14-летнему себе 9:10
Боно и Пенелопа Крус озвучат героев мультсериала «Пандемика». Он будет посвящен вакцинам 2:03
ООН: пандемия приостановит устойчивое развитие стран на 10 лет 1:28
На аукционе продали NFT-картину, созданную искусственным интеллектом. Ее автор — робот София 0:32
Юлия Галямина/Facebook Юлию Галямину лишили депутатских полномочий. Она намерена обжаловать решение
Юлию Галямину лишили депутатских полномочий. Она намерена обжаловать решение Вчера в 23:25
Гробовщик из Бангкока делает бесплатные скейтборды из гробов и дарит детям из бедных семей Вчера в 22:49
Моргенштерна оштрафовали за использование в тиктоке песни «Владимир Путин — молодец!» Вчера в 22:36
Джон Уотерс присоединился к касту четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» Вчера в 22:17
В 2016 году мальчик проиграл гроссмейстеру в шахматы на шоу Галкина. Геймеры превратили его в мем Вчера в 21:52
В Петербурге построят новый парк площадью 11,25 гектара Вчера в 21:29
GameSpot Trailers/YouTube Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по игре Ghost of Tsushima
Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по игре Ghost of Tsushima Вчера в 21:24
Навальному стало хуже, HBO выпустил черно-белый «Снайдеркат» и другие новости дня Вчера в 20:32 Дайджест
Театральный проект «Дисциплина» ищет новых драматургов. Они напишут пьесы для четырех коллективов Вчера в 20:32
«Майор Гром» выйдет через неделю. Авторы поделились деталями фильма и рассказали о планах на сиквелы Вчера в 20:32
Алексей Навальный потребовал прекратить «пытку бессонницей» и допустить к нему врача Вчера в 19:37
Отключить рекламу

Lil Nas X выпустил клип на песню «Montero (Call Me by Your Name)» и послал письмо 14-летнему себе

Виктория Шанина
Сегодня в 9:10

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Nas X выпустил новую песню «Montero (Call Me by Your Name)». Спустя несколько часов к нему вышел клип с фантастическим сюжетом.

В ролике Монтеро Ламар Хилл (настоящее имя исполнителя) представлен в виде странного существа на розовой планете. Рэпер играет на гитаре около белого дерева, а затем встречает другое непонятное существо с длинным хвостом змеи вместо ног. Змея гипнотизирует Хилла, и тот влюбляется.

Видео поставила клипмейкер Таня Муиньо. Она работала с Monatik, «Время и Стекло», Скриптонитом и IOWA. В 2019 году Муиньо впервые выступила режиссером на американской сцене – девушка сняла клип для Кэти Пэрри.

Также Lil Nas X поделился письмом, которое адресовал 14-летнему себе:

«Дорогой 14-летний Монтеро, я написал песню с нашим именем. Она о парне, которого я встретил прошлым летом. Я знаю, что мы обещали никогда не выступать публично, я знаю, что мы обещали никогда не быть „такими“ гомосексуалистами, я знаю, что мы обещали умереть с секретом, но это откроет двери для многих других квир-людей, чтобы они просто существовали. Видишь ли, это очень страшно для меня, люди будут сердиться, они скажут, что я продвигаю повестку дня. Но правда в том, что это я. Цель — заставить одних людей держаться подальше от жизни других и перестать диктовать, кем они должны быть. Посылаю тебе любовь из будущего».

В 2019 году Lil Nas X выпустил хит «Old Town Road», который продержался дольше всех в истории на первом месте чарта Billboard. «Афиша Daily» подробно рассказала о феномене успеха Lil Nas X.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить