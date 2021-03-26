Lil Nas X выпустил клип на песню «Montero (Call Me by Your Name)» и послал письмо 14-летнему себе

В ролике Монтеро Ламар Хилл (настоящее имя исполнителя) представлен в виде странного существа на розовой планете. Рэпер играет на гитаре около белого дерева, а затем встречает другое непонятное существо с длинным хвостом змеи вместо ног. Змея гипнотизирует Хилла, и тот влюбляется.

Видео поставила клипмейкер Таня Муиньо. Она работала с Monatik, «Время и Стекло», Скриптонитом и IOWA. В 2019 году Муиньо впервые выступила режиссером на американской сцене – девушка сняла клип для Кэти Пэрри.

Также Lil Nas X поделился письмом, которое адресовал 14-летнему себе:

«Дорогой 14-летний Монтеро, я написал песню с нашим именем. Она о парне, которого я встретил прошлым летом. Я знаю, что мы обещали никогда не выступать публично, я знаю, что мы обещали никогда не быть „такими“ гомосексуалистами, я знаю, что мы обещали умереть с секретом, но это откроет двери для многих других квир-людей, чтобы они просто существовали. Видишь ли, это очень страшно для меня, люди будут сердиться, они скажут, что я продвигаю повестку дня. Но правда в том, что это я. Цель — заставить одних людей держаться подальше от жизни других и перестать диктовать, кем они должны быть. Посылаю тебе любовь из будущего».

В 2019 году Lil Nas X выпустил хит «Old Town Road», который продержался дольше всех в истории на первом месте чарта Billboard. «Афиша Daily» подробно рассказала о феномене успеха Lil Nas X.