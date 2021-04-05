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Путин подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:07

Владимир Путин подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Соответствующий закон появился на официальном сайте правовой информации.

Теперь по статье 354 УК России предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей. Ранее по этой статье максимальный штраф составлял 500 тыс. рублей, а уголовного наказания не предусматривалось.

Под наказание попадают граждане за распространение ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне, осквернение символов воинской славы и публичное оскорбление ветеранов.

В конце января президент рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой. Было предложено внести изменения в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Срок выполнения поручения был назначен на 1 июля 2021-го, а ответственным стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорил к штрафу в 850 тыс. рублей. Уголовное дело было заведено в июне 2020 года, после того как Навальный негативно высказался о ролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции.

Спустя несколько дней депутаты правящей партии «Единая Россия» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма. Подготовкой поправок к закону занялись Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

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