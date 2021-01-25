Путин рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой

Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы ввести запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Депутатам рекомендовано подготовить законопроект, который установит подобный запрет, и рассмотреть его во время весенней сессии 2021 года. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Путин попросил разработать документ вместе с российским организационным комитетом «Победа». Срок выполнения поручения Путина — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В мае 2020 года депутат Алексей Журавлев предлагал включить в Уголовный кодекс статью, которая бы запретила приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать ответственность за развязывание Второй мировой на Советский Союз. В правительстве его предложение не поддержали, отметив, что наказание за подобные действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.