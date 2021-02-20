Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета)», — объявила судья Вера Акимова.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ. Прокурор Екатерина Фролова требовала оштрафовать оппозиционера на 950 тыс. рублей. Защита просила вынести оправдательный приговор и закрыть уголовное дело. О назначенном наказании станет известно позже.

Согласно приговору, Навальный знал, что распространяемые им сведения об Артеменко носят «заведомо ложный характер», передает «Коммерсант». Вина оппозиционера подтверждается показаниями самого ветерана, его внука Игоря Колесникова, сиделки Зинат Темуровой, соседки Галины Маргулис, свидетеля Алексея Лукина, врача скорой помощи и т.д, зачитывает судья.

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