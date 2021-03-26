Стэнли Туччи сыграет главную роль в сериале «Inside Man» Стивена Моффата

Американский актер Стэнли Туччи исполнит главную роль в мини-сериале «Inside Man» («Свой человек») от режиссера Стивена Моффата. Также к актерскому составу присоединились Дэвид Теннант, Долли Уэллс и Лидия Уэст, пишет Deadline.

Шоу будет состоять из четырех серий. Сюжет посвящен заключенному, приговоренному к смертной казни, священнику из небольшого городка в Англии и простому учителю математики, который оказался заперт в подвале. В какой‑то момент их судьбы неожиданно начинают пересекаться.

Режиссер «Шерлока» Пол МакГиган поставит сериал, а продюсером станет Алекс Мерсер. Сериал разрабатывается для канала Би-би-си, а стриминговый сервис Netflix получил права на международный показ.

11 марта состоялась российская премьера гей-драмы «Супернова» со Стэнли Туччи и Колином Фертом в главных ролях. Однако хронометраж картины в кинотеатрах получился на несколько минут короче — российский прокатчик вырезал постельные сцены. Режиссер Гарри Маккуин высказался против цензуры его фильма, после чего прокатчик подал в Минкультуры России документы на прокатное удостоверение полной версии «Суперновы».