Режиссер гей-драмы «Супернова» высказался против российских прокатчиков и цензуры

Режиссер фильма про гомосексуальную пару «Супернова» Гарри Маккуин осудил российского прокатчика за вырезанную постельную сцену. Он заявил, что возражает против цензуры своего фильма в России, пишет «Би-би-си».

«Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры «Суперновы» в России. Вызывает глубокую тревогу тот факт, что фильм был смонтирован без нашего разрешения и против нашей воли. Там также отмечается, что команда хотела, чтобы «фильм был показан в его оригинальном, неотредактированном виде по всему миру», — говорится в заявлении Маккуина.

Сюжет картины рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией. Колин Ферт и Стэнли Туччи исполнили главные роли.

Ранее стало известно, что гей-драма «Супернова» выйдет в российском прокате на три минуты короче, чем в оригинале. Критики связывают это с тем, что кинотеатры могут отказать в показе фильма из‑за страха скандала и закона о гей-пропаганде. Однако фильм выйдет в прокат с маркировкой «18+», а закон распространяется на несовершеннолетних, поэтому такой вариант маловероятен.

Кинокритик Ефим Гугнин в своей рецензии написал, что прокатная компания World Pictures пытается представить картину как «историю о двух очень, ну очень близких гетеросексуальных друзьях, которые путешествуют по памятным местам в Англии». Он также отметил, что прокатчик попросил кинокритиков не акцентировать внимание на вырезанной сцене и ее контексте в истории.

Похожая ситуация в 2019 году сложилась с фильмом об Элтоне Джоне «Рокетмен», откуда вырезали все сцены с поцелуями мужчин. Однако позже оригинальная версия фильма появилась в цифровом формате.