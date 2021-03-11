Российскому зрителю покажут обрезанную версию гей-драмы «Супернова» с Колином Фертом

Российский прокатчик вырезал несколько минут из британской драмы «Супернова» с Колином Фертом и Стэнли Туччи, которая выйдет в РФ 11 марта. На это обратили внимание читатели телеграм-канала «#содомиумора». Автор канала Константин Кропоткин сверил данные о фильме на российских и западных киноплатформах и также пришел к такому выводу.

На сайте «Кинопоиска» в разделе с интересными деталями говорится, что для проката в России подготовили специальную «сокращенную версию» с хронометражем 90 минут.

Сюжет картины рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией. Кинокритик Ефим Гугнин в своей рецензии написал, что прокатная компания World Pictures пытается представить картину как «историю о двух очень, ну очень близких гетеросексуальных друзьях, которые путешествуют по памятным местам в Англии». Он также отметил, что прокатчик попросил кинокритиков не акцентировать внимание на вырезанной сцене и ее контексте в истории.

По мнению Гугнина, это не больше чем акт самоцензуры из‑за страха скандала и закона о гей-пропаганде. Однако «Супернова» выйдет в прокат с маркировкой «18+», а закон распространяется на несовершеннолетних, поэтому вариант с отказом кинотеатров показывать фильм маловероятен.

Заместитель главного редактора «Сноба» Ренат Давлетгильдеев рассказал, что World Pictures просит не упоминать слово «гей» в публикациях о фильме на сайте и соцсетях издания. Он отмечает, что на прокатчика вряд ли было оказано давление, а «стыдливая» просьба исправить тексты про фильм о гомосексуальной паре — не что иное как самоцензура.

Зрители, посмотревшие «Супернову» в оригинале, рассказали, что из фильма пропала как минимум одна сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но дело ограничивается поцелуями, а телеграм-канал «#содомиумора» подчеркнул важность сцены в смысловом контексте фильма. Причем даже в сокращенной версии становится ясно, что герои Ферта и Туччи не просто близкие друзья, а влюбленная пара в длительных отношениях, и авторы фильма не уделяют особого внимания их ориентации.

Похожая ситуация в 2019 году сложилась с фильмом об Элтоне Джоне «Рокетмен», откуда вырезали все сцены с поцелуями мужчин. Однако позже оригинальная версия фильма появилась в цифровом формате.