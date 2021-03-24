Кинотеатр «Москино Звезда» анонсировал программу апрельских кинобранчей

Кинотеатр «Москино Звезда» объявил программу кинобранчей, которые будут проходить в апреле по субботам, в 12.00. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Серию показов откроет 3 апреля фантастическая драма бразильского режиссера Юли Жербази «Розовое облако», рассказывающая о самоизоляции. Лента была написана в 2017 году, а снята в 2019 году до пандемии коронавируса.

10 апреля состоится сеанс драмы Вадима Перельмана «Уроки фарси». Действие картины происходит в оккупированной Европе 1942 года. Чтобы избежать расстрела, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса. Немецкие солдаты приводят его к повару Клаусу Коху в концлагерь. Он мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан, поэтому ищет настоящего перса, который научит его говорить на языке фарси.

17 апреля зрители увидят фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Картина рассказывает о престарелом жителе Лондона Энтони и его дочери Анне, которую сыграла Оливия Колман. По сюжету Анна переезжает в Париж и пытается найти сиделку для отца, стремительно теряющего связь с реальностью.

Серия кинобранчей завершится 24 апреля лентой «Великий» с Джонни Деппом. В центре сюжета — американский фотожурналист Юджин Смит, который по заданию редакции отправляется в Японию на съемку репортажа об экологической катастрофе.

Фильмы, которые покажут на языке оригинала с русскими субтитрами, представят приглашенные спикеры. Гостям сеансов предложат специальное меню в кафе. Узнать больше подробностей и купить билеты можно на сайте.