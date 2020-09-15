В сети появился первый трейлер драмы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман

Режиссером фильма стал Флориан Зеллер, автор пьесы, которая легла в основу картины. Для него эта лента — режиссерский дебют. Написать сценарий Зеллеру помогал Кристофер Хэмптон , ранее работавший над «Искуплением» и «Полным затмением».

В сети появился первый трейлер драмы «Отец», в которой главные роли исполнили сэр Энтони Хопкинс и лауреат «Оскара» Оливия Колман .

Действие фильма происходит в Лондоне и разворачивается вокруг старика по имени Энтони и его дочери Анны в исполнении Колман. По сюжету, Анна переезжает в Париж и пытается найти сиделку для отца, стремительно теряющего связь с реальностью.

Впервые «Отца» показали на кинофестивале «Сандэнс» прошлой зимой. В широкий прокат в России картина выйдет в январе 2021 года. Помимо Хопкинса и Колман, в фильме можно увидеть других известных британских актеров: Оливию Уильямс, Руфуса Сьюэлла и Марка Гэтисса.

В мае 82-летний сэр Энтони Хопкинс завел аккаунт в социальной сети TikTok и принял участие в челлендже Toosie Slide — в нем пользователи социальной сети танцуют под песню Дрейка.