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Вышел трейлер фильма «Уроки фарси» от создателей «Лето» и «Дом из песка и тумана»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:06

Медиакомпания GPM KIT выпустила новый трейлер фильма «Уроки фарси» от режиссера Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены», «Пепел»). Картина выйдет в российский прокат 8 апреля.

Действие происходит в оккупированной Европе 1942 года. Чтобы избежать расстрела, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса. Немецкие солдаты приводят его к повару Клаусу Коху в концлагерь. Он мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан, поэтому ищет настоящего перса, который научит его говорить на языке фарси.

«Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя», — говорится в описании ролика.

Роль еврея исполнит Науэль Перес Бискайярт, который снимался в фильмах «120 ударов в минуту» и «До свидания там, наверху». Немецким поваром станет Ларс Айдингер («Матильда», «Работа без авторства», «Восьмое чувство»). Также в ролях Йонас Най («Германия 83») и Леони Бенеш («Корона»).

Оператором ленты стал Владислав Опельянц, который снимал такие картины, как «Вторжение», «Лето», «Заложники» и «Ученик». Автор сценария — Илья Цофин.

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