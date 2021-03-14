Вышел трейлер «Розового облака». Это фильм о домашней самоизоляции, снятый до пандемии

Картина рассказывает о жителях города, в небе которого появилось розовое облако, испарение которого смертельно для человека. Люди оказались заперты в своих домах, ожидая, что скоро изоляция кончится.

В сети появился трейлер фильма «Розовое облако» бразильского режиссера Юли Жербази. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

По словам Жербази, лента была написана в 2017 году, а снята в 2019 году до пандемии коронавируса. Она отметила, что задумывала притчу о том, как общество навязывает женщинам материнскую функцию.

Фильм «Розовое облако» был представлен на фестивале «Сандэнс» в этом году. Премьера прошла в рамках Мирового кинодраматического конкурса.